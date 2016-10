AS Roma verovert tweede plaats op Napoli

NAPELS - AS Roma heeft zaterdagmiddag, zonder de geblesseerde Kevin Strootman, de tweede plaats in de Serie A veroverd. Dat gebeurde middels een 1-3-overwinning bij Napoli, dat tweede stond.

Door ANP - 15-10-2016, 17:29 (Update 15-10-2016, 17:29)

Edin Dzeko zorgde voor een ogenschijnlijk comfortabele 0-2-voorsprong. De Bosniër, doordeweeks nog de matchwinner voor zijn land tegen Cyprus, scoorde vlak voor en vlak na rust.

De Senegalees Kalidou Koulibaly verkleinde in de 58e minuut Napoli's achterstand, maar de thuisploeg slaagde er in het laatste half uur niet meer in de gelijkmaker binnen te schieten. Egyptenaar Mohamed Salah besliste vijf minuten voor tijd het duel voor AS Roma.

Bij Napoli viel Dries Mertens in de 56e minuut in. Kort daarvoor had de Belg tijdens het warmlopen geel gekregen wegens praten.

AS Roma heeft nu zestien punten uit acht duels, twee meer dan Napoli. Koploper Juventus (achttien uit zeven) komt zaterdagavond in actie, thuis tegen Udinese.