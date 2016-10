Eintracht Frankfurt geeft PSV goede voorbeeld

FRANKFURT - Eintracht Frankfurt heeft PSV zaterdag het goede voorbeeld gegeven. De club knokte zich voor eigen publiek met tien man naar een gelijkspel tegen Bayern München (2-2).

Door ANP - 15-10-2016, 17:32 (Update 15-10-2016, 17:32)

De recordkampioen van Duitsland, die woensdag PSV ontvangt in de Champions League, kwam op voorsprong door een historische treffer van Arjen Robben. De aanvaller, hersteld van een ribblessure, vierde zijn 79e doelpunt in de Bundesliga. Hij passeerde Roy Makaay, die zich met 78 treffers lang de meest scorende Nederlander in de hoogste Duitse voetbalklasse mocht noemen.

Robben moest vorige week nog afzeggen voor de interlands van Oranje tegen Wit-Rusland en Frankrijk. Hij werd tegen Frankfurt een kwartier voor het einde gewisseld. Szabolcs Huszti maakte gelijk voor de thuisploeg en Joshua Kimmich bracht Bayern weer op voorsprong. De wedstrijd leek gespeeld toen Huszti met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Marco Fabian bezorgde de thuisploeg in de slotfase echter alsnog een punt.