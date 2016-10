Cocu: repeterend verhaal

EINDHOVEN - Trainer Phillip Cocu sprak zaterdag van een repeterend verhaal na het teleurstellende gelijkspel van PSV tegen Heracles Almelo (1-1). ,,We komen gewoon veel te moeizaam tot scoren'', mopperde hij.

,,Ik geloof dat we 27 doelpogingen hadden'', zei Cocu. ,,Dan is één doelpunt wel heel weinig. We doen onszelf weer tekort. Ook door de manier waarop we dat doelpunt weggeven. Zij worden één keer gevaarlijk, maar dat kwam door ons. En dat leidt ook nog eens tot een tegentreffer. Dit mag ons niet gebeuren.''

Cocu beseft dat koploper Feyenoord de voorsprong op PSV zondag tot negen punten kan vergroten. ,,Maar laten we nu maar even niet naar de ranglijst kijken. Laten we eerst maar eens fatsoenlijk gaan spelen. Dan zien we wel verder. We gaan hier maandag op terugkomen en dan moeten we het afsluiten. Woensdag wacht alweer een belangrijke wedstrijd tegen Bayern München in de Champions League.''