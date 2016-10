Mühren: geen vrijetrappennemer

ALKMAAR - ,,Laat mij 'm nemen, dan prik ik 'm in het hoekie'', zei Robert Mühren tegen gelegenheidsaanvoerder Rens van Eijden, toen AZ drie minuten voor tijd een kansrijke vrije trap kreeg. Hij schoot raak en bepaalde AZ-Vitesse op 2-2. Tegenover de camera van Fox Sports bekende de Volendammer dat hij normaal gesproken geen vrijetrappennemer is. ,,Maar ik ga de komende weken nog even flink oefenen'', lachte de invaller.

Door ANP - 15-10-2016, 23:14 (Update 15-10-2016, 23:14)

Dankzij een kopgoal en dus de vrije trap voorkwam Mühren in de slotfase een vrijwel zekere overwinning van Vitesse. ,,Als invaller moet ik zorgen dat de wedstrijd kantelt en dat is gelukt. Na mijn eerste goal zag je dat we de druk opvoerden. Ik denk zelfs dat er na de 2-2 nog meer in zat, maar dat dacht Vitesse waarschijnlijk ook.''