ANP PEC-trainer Jans baalt van blessures

ENSCHEDE - Trainer Ron Jans van PEC Zwolle prees zich zondag gelukkig met het punt dat zijn ploeg pakte bij FC Twente (2-2), maar baalde van enkele nieuwe blessuregevallen bij zijn spelers. ,,Daar word je wel gek van'', erkende de coach, die drie keer noodgedwongen wisselde.

Door ANP - 16-10-2016, 15:09 (Update 16-10-2016, 15:09)

Dirk Marcellis viel al in de warming-up weg met liesklachten, waarna Wout Brama (hamstring), Mustafa Saymak (knie) en Kingsley Ehizibue (kramp) uitvielen. ,,Brama was juist topfit, maar voelt ineens iets in zijn hamstring. Van Dirk wisten we al dat het een risico was. Die trainde goed, maar in de warming-up speelt het ineens weer op. Helaas is dat nu het verhaal van dit seizoen. We zoeken echt naar een patroon, maar dat kunnen we nog niet vinden.''

Zijn collega René Hake van FC Twente stond na afloop met een chagrijnig gezicht voor de camera van FOX Sports. ,,We hadden onszelf moeten belonen na een sterke tweede helft. Het eerste schot van PEC in de tweede helft was meteen raak'', verzuchtte hij. Twente ging daarna nog wel op jacht naar de winnende treffer, maar Hake zag zijn ploeg geen geluk hebben. ,,Het moet dan een beetje meezitten.''