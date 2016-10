PEC Zwolle knokt zich naar punt bij Twente

ANP PEC Zwolle knokt zich naar punt bij Twente

ENSCHEDE - PEC Zwolle heeft zondag een punt gepakt in de uitwedstrijd bij FC Twente: 2-2. De ploeg van trainer Ron Jans had weinig in te brengen in Enschede, maar ging goed met de spaarzame kansen om. Desondanks blijft PEC, dat in de vorige speelronde tegen ADO Den Haag (2-1) pas de eerste zege pakte, onderin hangen. Twente staat bovenin de middenmoot.

Door ANP - 16-10-2016, 15:52 (Update 16-10-2016, 15:52)

PEC-trainer Ron Jans kon in tegenstelling tot in dat duel geen beroep doen op verdedigers Bram van Polen en Dirk Marcellis, die met lichte klachten op de bank begonnen. De pas negentienjarige Philippe Sandler stond daarom centraal achterin. De van Ajax overgekomen verdediger ging echter al vroeg in de fout. Hij gaf de opstomende Kamohelo Mokotjo een duw in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. Mateusz Klich schoot vervolgens tegen zijn oude club de 1-0 binnen.

PEC Zwolle kwam vlak voor rust terug in de wedstrijd. Nadat Twente vergeefs hoopte op een strafschop vanwege een handsbal van Ted van de Pavert, kwam PEC er razendsnel uit. Youness Mokhtar, tegen ADO goed voor beide treffers, speelde Simon Thesker eenvoudig uit en schoot de bal in de verre hoek: 1-1.

Twente kwam na rust sterker uit de kleedkamer en kreeg via invaller Dylan Seys een enorme kans op de 2-1. De Belg maaide in kansrijke positie echter over de bal. Vervolgens was Enes Ünal nog dichter bij een doelpunt. De Turkse clubtopscorer kopte tegen de lat.

Nadat Ünal wederom een goede kopkans onbenut had gelaten, was de spits dertien minuten voor tijd wel trefzeker. Hij ramde de bal na een fraaie steekpass van Bersant Celina fraai in de bovenhoek en maakte zo zijn zevende doelpunt van het seizoen. Uit één van de spaarzame PEC-kansen zorgde Django Warmerdam met een knal van afstand vlak voor tijd toch voor de gelijkmaker: 2-2.