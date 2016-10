Roda JC eindelijk verlost van de nul

ROTTERDAM - Roda JC heeft eindelijk de eerste overwinning van het seizoen binnen. De Limburgse ploeg versloeg zondag in Rotterdam Excelsior met 1-0. David Boysen werd matchwinner in het matige duel.

Door ANP - 16-10-2016, 16:38 (Update 16-10-2016, 16:38)

Trainer Yannis Anastasiou posteerde bij Roda JC ditmaal Mitchel Paulissen in de spits. Min of meer een noodgreep van de Griekse coach, die koortsachtig op zoek is naar meer productiviteit in de Limburgse aanval. Roda JC maakte in de laatste zes wedstrijden geen enkel doelpunt in de competitie.

Excelsior begon sterk aan de wedstrijd. Jurgen Mattheij kopte na een hoekschop net naast en Mike van Duinen was eveneens dicht bij een snel openingsdoelpunt, tot tweemaal toe zelfs. Na dat vlotte begin zakte het spelpeil naar een bedenkelijk niveau. Beide ploegen hadden er opvallend veel moeite mee de bal, ondanks het lage tempo, naar een teamgenoot over te spelen. In de eerste helft bleven daardoor doelpunten uit.

Roda JC kwam kort na rust verrassend op voorsprong. David Boysen verraste doelman Tom Muyters. Het was pas de vierde Limburgse treffer dit seizoen. Excelsior ging daarna met opportunistisch voetbal nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. De aanvalsacties misten echter precisie. Veel kansen kregen de Rotterdammers dan ook niet. Mede omdat de defensie van Roda JC secuur verdedigde. Na negen wedstrijden hebben de Limburgers eindelijk een keer de drie punten kunnen pakken.