Feyenoord in blessuretijd naar negende zege

NIJMEGEN - Feyenoord heeft ook de negende wedstrijd van dit seizoen in de eredivisie gewonnen. Tegen NEC leek het eerste puntenverlies lange tijd aanstaande, maar in de slotfase maakten de Rotterdammers een achterstand ongedaan. De winnende treffer kwam in blessuretijd op naam van Michiel Kramer: 1-2. Feyenoord vergrootte de voorsprong op landskampioen PSV tot negen punten. Later op zondag komt Ajax nog in actie bij ADO. Als Ajax wint, begint Feyenoord de thuiswedstrijd van volgende week tegen de Amsterdammers met vijf punten voorsprong.

Door ANP - 16-10-2016, 16:39 (Update 16-10-2016, 16:39)

De openingstreffer kwam zondag in de achtste minuut op naam van Mohamed Rayhi. De 22-jarige aanvaller verraste doelman Brad Jones met een laag schot. Het was de eerste tegentreffer voor Feyenoord in een uitwedstrijd in de eredivisie: 1-0.

Feyenoord speelde het laatste kwart van de wedstrijd vol op de aanval. Steven Berghuis schoot in de 79e minuut op de paal. Via Dirk Kuijt kwam de bal bij Nicolai Jörgensen, die de bal over de lijn tikte. In blessuretijd schoot Jörgensen op de paal, waarna Kramer de bal in het doel kopte: 1-2.