Fenerbahçe verspeelt punten in Turkije

ANP Fenerbahçe verspeelt punten in Turkije

ISTANBUL - In de Turkse competitie heeft Fenerbahçe zondag twee punten laten liggen. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam in het bij vlagen grimmige thuisduel met middenmoter Alanyaspor niet verder dan 1-1. Mehmet Topal opende namens de thuisclub de score na ruim een half uur. De Portugees Candeias maakte in de 59e minuut gelijk.

Door ANP - 16-10-2016, 17:12 (Update 16-10-2016, 17:12)

Bij Fenerbahçe speelden Gregory van der Wiel en Robin van Persie de gehele wedstrijd. Jeremain Lens zat niet bij de selectie. De arbiter deelde in het duel liefst twaalf gele kaarten uit, waarvan twee aan Isaac Sackey. De Ghanese speler van Alanyaspor moest daardoor in de 87e minuut van het veld.

Na zeven wedstrijden staat Fenerbahçe op de negende plek. De tegenstander van Feyenoord in de Europa League speelt donderdag in groep A in Engeland tegen Manchester United. De ploeg van Advocaat leidt in de poule met vier punten uit twee duels.