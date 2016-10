Kuijt: soms moet je beetje geluk hebben

NIJMEGEN - Zo dichtbij puntenverlies als zondag was Feyenoord dit seizoen nog niet. Dankzij late doelpunten van aanvallers Nicolai Jörgensen en Michiel Kramer wisten de Rotterdammers alsnog bij NEC te winnen: 1-2. ,,Vandaag hebben we heel veel karakter getoond, en we zijn op zoek gegaan naar het doelpunt. En uiteindelijk naar het tweede doelpunt. Soms moet je een beetje geluk hebben. Maar dat dwing je ook af'', zei aanvoerder Dirk Kuijt na afloop tegen FOX Sports.

,,De trainer zei het goed in de rust. Wij zijn een ploeg die keihard moet knokken voor elkaar, en dan kunnen we iets extra's laten zien. Als wij als team vijf procent minder spelen, dan zijn we in staat om van iedereen te verliezen. Vandaag was het op sommige momenten, zeker in de eerste helft, zelfs dertig procent. Dat is onder ons kunnen. Dat hebben we in de tweede helft beter gedaan. Het is knap dat je uit zo'n situatie alsnog de wedstrijd kunt winnen'', vervolgde Kuijt.

Kramer kwam in de zeventigste minuut als invaller, bij een achterstand, in het veld. ,,Als je in de laatste minuut de winnende mag maken, ben je natuurlijk blij. Ik heb altijd het vertrouwen gehad dat we de wedstrijd konden kantelen'', zei de matchwinner, die de bal in blessuretijd in het doel kopte. ,,Je kunt zeggen dat onze goals gelukkig tot stand kwamen, maar ik denk ook dat het met kwaliteit te maken heeft. Je moet als spits wel op de goede plek staan.''

Feyenoord heeft nu al negen punten meer dan landskampioen PSV. Kramer: ,,We willen kampioen worden, dan moet je zorgen dat je dit soort wedstrijden wint. Dat is gelukt. Deze wedstrijd is weer bewezen dat we een sterke bank hebben. Twee weken geleden tegen Willem II scoorde Renato Tapia als invaller, vandaag mocht ik de winnende maken.''