ANP Petrovic neemt ADO weinig kwalijk

DEN HAAG - Trainer Zeljko Petrovic baalde zondag dat ADO Den Haag er geen echte wedstrijd van maakte tegen Ajax (0-2). ,,We hoopten op een ander scenario", zei hij. ,,Maar we hebben terecht verloren van een uitstekend elftal."

Door ANP - 16-10-2016, 19:58 (Update 16-10-2016, 19:58)

,,Het lijkt misschien of we er niet alles aan deden om er een echt gevecht van te maken", vervolgde Petrovic. ,,Maar ze verlegden het spel snel en vonden steeds de vrije man. Dan kom je gewoon steeds te laat. Ik vond wel dat we de doelpunten veel te makkelijk weg gaven. Dat mag je ons wel kwalijk nemen."

Petrovic verloor alweer het vijfde competitieduel op rij met ADO. Toch maakt hij zich geen zorgen. ,,We moeten gewoon met z'n allen blijven knokken. Dan komt het wel goed. Dat hoorde ik de spelers ook tegen elkaar zeggen."