Vrouwen FC Twente loten wederom Barcelona

NYON - De vrouwen van FC Twente nemen het in de achtste finales van de Champions League wederom op tegen FC Barcelona. De ploeg uit Enschede zal eerst uit spelen.

Door ANP - 17-10-2016, 14:15 (Update 17-10-2016, 14:15)

Vorig jaar was de topploeg uit Spanje ook de tegenstander bij de laatste zestien nadat FC Twente knap Bayern München had uitgeschakeld. Barcelona was echter te sterk. In beide wedstrijden verloren de vrouwen van FC Twente met 1-0.

De wedstrijd in Barcelona wordt gespeeld op 9 of 10 november en de return op 16 of 17 november.