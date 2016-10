Gözübüyük mag fluiten in de Europa League

NYON - De Europese voetbalbond UEFA heeft scheidsrechter Serdar Gözübüyük aangewezen voor de Europa League-wedstrijd tussen Slovan Liberec en Fiorentina.

Door ANP - 17-10-2016, 14:16 (Update 17-10-2016, 14:16)

Donderdag trappen de ploegen onder leiding van de Nederlander om 19.00 uur af. Gözübüyük wordt tijdens het duel in groep J langs de zijlijn geassisteerd door Dave Goossens en Bas van Dongen. Het is voor Gözübüyük zijn 37e internationale aanstelling als scheidsrechter en zijn veertiende wedstrijd in de Europa League.