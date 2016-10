Elia ruim een uur in actie

ROTTERDAM - Eljero Elia komt steeds dichter bij een rentree in de hoofdmacht van Feyenoord. De behendige vleugelspits deed maandagavond ruim een uur mee in de thuiswedstrijd van Jong Feyenoord tegen Jong ADO Den Haag. Hij onderging in augustus een operatie aan zijn schouder. Elia werkte nadien aan zijn herstel. Twee weken geleden sloot hij weer aan bij de groepstraining van de A-selectie.

In de eerste competitiewedstrijd in en tegen FC Groningen (0-5) kwam Elia nog drie keer tot scoren. In dat duel liep hij echter ook de blessure aan zijn schouder op.

Zondag speelt de nog foutloze koploper uit Rotterdam in De Kuip de klassieker tegen Ajax. Mogelijk is Elia bij die topper dan weer van de partij bij Feyenoord.