ANP Liverpool en ManUnited in evenwicht

LIVERPOOL - De topper in de Premier League tussen Liverpool en Manchester United heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. Het vooral in de eerste helft tegenvallende duel op Anfield eindigde in 0-0. Daardoor verzuimde Liverpool, dat de voorgaande vier competitieduels had gewonnen, in punten op gelijke hoogte te komen met koploper Manchester City en runner-up (op doelsaldo) Arsenal.

Door ANP - 17-10-2016, 22:58 (Update 17-10-2016, 23:03)

Manchester United bleef op vijf punten van de lijstaanvoerder hangen in de subtop. De ploeg van coach José Mourinho pakte uit de laatste vijf competitieduels slechts vijf punten. Doelman David De Gea voorkwam in Liverpool een nederlaag met een paar prachtige reddingen na de rust.

Bij Liverpool ontbrak Georginio Wijnaldum. De dynamische middenvelder was onvoldoende hersteld van de hamstringblessure die hij vorige week opliep in de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (0-1). Bij de bezoekers was Daley Blind de enige Nederlander in de basisploeg. Aanvaller Memphis Depay en verdediger Timothy Fosu-Mensah behoorden niet tot de wedstrijdselectie.

Serieuze kans

Beide ploegen speelden met veel energie, tempo en strijdlust, maar grote kansen bleven uit in de teleurstellende eerste helft. Na de pauze was Zlatan Ibrahimovic dicht bij 0-1. Zijn kopbal uit een voorzet van Paul Pogba miste echter de juiste richting.

Na bijna een uur kreeg Liverpool via Emre Can de eerste serieuze kans. De Gea redde fraai. Dat deed de Spaanse goalie later ook op een vlammend schot van Philippe Coutinho. Ook met Wayne Rooney als invaller konden de bezoekers in de slotfase aanvallend niets meer afdwingen.

Voor ManUnited staat donderdag in de Europa League alweer de volgende wedstrijd op het programma. De ploeg van Mourinho treedt op eigen veld aan tegen Fenerbahçe, de ploeg van oud-speler Robin van Persie en trainer Dick Advocaat.