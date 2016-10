Van der Gragt verlaat geblesseerd Oranje

EDINBURGH - Stefanie van der Gragt heeft geblesseerd het trainingskamp van de nationale voetbalploeg verlaten. De verdedigster van Bayern München liep afgelopen zondag in de Bundesliga een jukbeenblessure op en is daardoor niet inzetbaar tijdens de komende twee interlands. Sheila van den Bulk van het Zweedse Djurgardens IF is haar vervanger.

Door ANP - 18-10-2016, 12:11 (Update 18-10-2016, 12:11)

Nederland speelt de komende dagen twee oefenwedstrijden. Donderdag wordt uit tegen Schotland gespeeld, dinsdag staat een uitwedstrijd tegen Duitsland op het programma.

Oranje hoeft zich niet te kwalificeren voor het komende EK. Dat wordt volgend jaar in Nederland afgewerkt.