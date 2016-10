Modric verlengt bij Real Madrid

MADRID - Middenvelder Luka Modric heeft zijn contract bij Real Madrid met twee jaar verlengd. De Kroaat, die nog tot de zomer van 2018 vastlag, tekent woensdag zijn nieuwe verbintenis tot medio 2020.

Door ANP - 18-10-2016, 13:01 (Update 18-10-2016, 13:01)

Modric stapte in 2012 over van Tottenham Hotspur naar de Spaanse topclub. In 2014 verlengde hij zijn contract bij Real al eens.

Real is hard bezig de topspelers van de club langer aan zich te binden. De afgelopen week werd al bekend dat Toni Kroos en Gareth Bale gaan bijtekenen. Ook met Cristiano Ronaldo en Pepe zou Real om de tafel willen.