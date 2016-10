Van der Sar algemeen directeur Ajax

AMSTERDAM - Edwin van der Sar wordt de nieuwe algemeen directeur van Ajax. De oud-doelman volgt zoals gepland Dolf Collee op die bij de aankomende aandeelhoudersvergadering op 11 november aftreedt. Dat heeft de Amsterdamse club dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 18-10-2016, 13:22 (Update 18-10-2016, 14:09)

Van der Sar, nu nog directeur marketing, wordt vanaf 11 november ook de directievoorzitter. Hij blijft ook voorzitter van het Technisch Hart van de club. Menno Geelen, het huidige hoofd commercie, wordt benoemd tot commercieel directeur.

Ajax wil ook een operationeel directeur aanstellen om een deel van de taken van Collee over te nemen en zo de druk op Van der Sar te verlichten. Die kan zich dan richten op zijn 'kerntaken', verklaart president-commissaris Leo van Wijk. Die taken zijn het voorzitten van de directie en het Technisch Hart en zijn rol naar buiten als uithangbord voor Ajax en het Nederlandse voetbal.

Van der Sar wordt al geruime tijd klaargestoomd voor het directeurschap. Toen Michael Kinsbergen vorig jaar aftrad, achtte hij zich echter nog niet klaar voor de rol van algemeen directeur en dus werd Collee voor een jaar aangesteld. Ook nu gaat Van der Sar dus nog niet alle taken op zich nemen die zijn voorgangers uitvoerden.