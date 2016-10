Björn Kuipers fluit Feyenoord - Ajax

ANP Björn Kuipers fluit Feyenoord - Ajax

ZEIST - Scheidsrechter Björn Kuipers leidt zondag de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De leidsman is dinsdag door de KNVB aangewezen. Hij krijgt in De Kuip assistentie van Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Serdar Gözübüyük fungeert als vierde official.

Door ANP - 18-10-2016, 14:20 (Update 18-10-2016, 14:20)

Voor Gözübüyük is het een drukke week. Hij fluit donderdag het Europa League-duel tussen Slovan Liberec en Fiorentina.