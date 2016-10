Robben volledig inzetbaar bij Bayern

MÜNCHEN - Arjen Robben kan de volledige negentig minuten spelen tegen PSV in de Champions League. Dat heeft Bayern München-trainer Carlo Ancelotti dinsdag gezegd tijdens zijn persconferentie voor het Champions League-duel tegen de Eindhovenaren. ,,Hij is belangrijk. Hij heeft heel goed gespeeld en in de laatste twee wedstrijden twee goals gemaakt. Ik weet zeker dat hij morgen het team weer kan helpen.''

Door ANP - 18-10-2016, 15:33 (Update 18-10-2016, 15:47)

Ook Arturo Vidal, Douglas Costa, Juan Bernat en Javi Martínez trainden dinsdag gewoon mee. Woensdagochtend wordt bekeken of Vidal ook in de wedstrijd in actie kan komen. Alleen Franck Ribéry ontbreekt nog bij de Duitsers.

PSV is een goede ploeg, die georganiseerd speelt, weet Ancelotti. Maar de Italiaan kijkt vooral naar zijn eigen ploeg. ,,We moeten ons op ons eigen spel concentreren.''

Instelling

Bayern speelde afgelopen weekeinde gelijk tegen Eintracht Frankfurt (2-2), twee weken eerder was er een puntendeling tegen FC Köln (1-1), maar dat zal de Duitsers niet overkomen tegen PSV, denkt Ancelotti. ,,Ze hebben begrepen dat de houding niet goed was.'' Van wissels is dan ook geen sprake. ,,Morgen moeten we de instelling wisselen, niet de spelers.''

Ook verdediger Mats Hummels beseft dat het beter moet. ,,Er is sprake van druk omdat we simpelweg eerste of tweede willen worden. Dat lukt alleen als we PSV thuis kloppen. We zijn niet tevreden met hoe we de laatste wedstrijden gespeeld hebben. We weten dat het niet vanzelf gaat.''