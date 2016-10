Juventus loopt rood aan

ANP Juventus loopt rood aan

LYON - Juventus moest dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Olympique Lyonnais voor de Champions League vanaf de 54e minuut met tien man verder. Mario Lemina moest bij een stand van 0-0 het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. Het was de 22e keer in de Champions League dat een speler van Juventus van het veld werd gestuurd. Daarmee is de Italiaanse kampioen de bedenkelijke recordhouder, met vijf rode kaarten meer dan Inter, Arsenal en Bayern München, de gedeelde nummers twee in het klassement van de meeste rode kaarten op het kampioenenbal.

Door ANP - 18-10-2016, 22:29 (Update 18-10-2016, 22:29)