ANP Real en Dortmund regeren groep F

LISSABON - Real Madrid en Borussia Dortmund blijven poule F van de Champions League regeren. Beide clubs hebben halverwege de groepsfase al een klein voorschot op een plaats in de achtste finales genomen.

Door ANP - 18-10-2016, 22:49 (Update 18-10-2016, 22:56)

Real beleefde tijdens het vijfhonderdste Europese duel in de clubhistorie weinig problemen met Legia Warschau (5-1). De titelverdediger van de Champions League dankte de zege aan doelpunten van Gareth Bale, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Alvaro Morata en een eigen doelpunt van Tomasz Jodlowiec. Asensio is geboren in Mallorca en heeft een Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Cristiano Ronaldo kwam niet tot scoren en bleef steken op 98 Europese doelpunten. Hij leverde wel twee assists

Dortmund won ondanks een overvolle ziekenboeg bij Sporting Portugal (2-1), met dank aan treffers van Pierre-Emerick Aubameyang en Julian Weigl. Real en Dortmund hebben na drie duels zeven punten. Sporting volgt met drie punten en Legia is nog puntloos.

Weinig geluk

Bas Dost had een basisplaats bij Sporting, net als ploeggenoot Marvin Zeegelaar. De spits heeft dit seizoen nog weinig geluk met de arbitrage. Hij leek Oranje aan de winnende treffer tegen Zweden te helpen maar dat doelpunt werd onterecht afgekeurd. Dost zag vorige week vanaf de bank toe hoe arbiter Damir Skomina het Nederlands elftal een strafschop onthield tegen Frankrijk. Uitgerekend diezelfde Sloveense arbiter keurde een doelpunt van Sporting Portugal af omdat Dost doelman Roman Bürki van Dortmund zou hebben gehinderd. De herhaling wees uit dat Skomina fout zat met zijn beslissing.

Bruno Cesar bracht Sporting in de 65e minuut nog wel terug in de wedstrijd en Dost was zelfs nog dichtbij de gelijkmaker. Hij kopte rakelings naast.