ANP Leicester City niet te houden

LEICESTER - In de Premier League wil het dit seizoen nog niet erg lukken, maar in groep G van de Champions League is de Engelse kampioen vooralsnog niet te houden. De ploeg van coach Claudio Ranieri behaalde dinsdagavond de derde zege op rij. FC Kopenhagen ging in Engeland met 1-0 onderuit. Met negen punten uit drie duels heeft Leicester op het Europese podium nu één punt meer dan na acht competitiewedstrijden in de Premier League.

Door ANP - 18-10-2016, 22:54 (Update 18-10-2016, 22:54)

De nummer dertien van de ranglijst kwam vijf minuten voor de rust op voorsprong. Riyad Mahrez bracht de treffer op zijn naam. Kopenhagen bleef door de eerste nederlaag op vier punten staan.

Voor Club Brugge opende Jelle Vossen in de twaalfde minuut de score in de thuiswedstrijd tegen FC Porto (1-2). Het was de eerste treffer van de Belgische kampioen dit seizoen in de groepsfase van de CL. De Mexicaan Miguel Layún zorgde in de 68e minuut voor de Portugese gelijkmaker waarna André Silva in de extra tijd een strafschop benutte. FC Porto kwam in groep G eveneens op vier punten. Club Brugge, met drie Nederlanders in het basisteam (Van Rhijn, Vormer, Denswil), is nog altijd puntloos.