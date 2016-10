Janssen kan Spurs niet aan zege helpen

LEVERKUSEN - Vincent Janssen heeft Tottenham Hotspur dinsdag niet aan een uitzege op Bayer Leverkusen in de Champions League kunnen helpen. Beide ploegen kwamen niet tot scoren in Duitsland (0-0).

Door ANP - 18-10-2016, 22:55 (Update 18-10-2016, 22:55)

Janssen mocht opnieuw de geblesseerde Harry Kane vervangen. Hij kopte in de eerste helft op de lat en werd na ruim een uur gewisseld. Janssen heeft dit seizoen slechts eenmaal gescoord voor de Spurs. Hij droeg met een treffer bij aan de zege op Gillingham in de League Cup (5-0). In de Premier League heeft Janssen ook nog geen doel getroffen.

Bayer Leverkusen was de betere ploeg voor eigen publiek. Javier Hernández leek zijn elftal na rust ook voor een veldoverwicht te belonen. De bal was echter niet helemaal over de lijn toen doelman Hugo Lloris de inzet van de Mexicaan keerde

Spurs heeft halverwege de groepsfase vier punten. AS Monaco leidt met vijf punten. De formatie kwam met de schrik vrij in de uitwedstrijd bij CSKA Moskou (1-1). Bernardo Silva maakte in de 87e minuut gelijk. De thuisclub was voor rust op voorsprong gekomen door een treffer van Lacina Traoré. Bayer Leverkusen heeft drie punten en CSKA Moskou sluit de poule met twee punten.