ANP Denswil langer bij Club Brugge

BRUGGE - Stefano Denswil heeft zijn contract bij Club Brugge met twee jaar verlengd tot 2020. De verdediger verruilde vorig jaar januari Ajax voor de club uit België.

Door ANP - 19-10-2016, 16:27 (Update 19-10-2016, 16:27)

De 23-jarige verdediger werkte zich de laatste anderhalf jaar op tot basisspeler van Club Brugge, dat afgelopen seizoen landskampioen werd. ,,Deze contractverlening voelt echt hartstikke lekker'', reageert hij op de website van zijn club. ,,Dit was het enige wat ik wilde. Ik kreeg van Club Brugge de kans me verder te ontwikkelen en mijn carrière te herlanceren na mijn periode bij Ajax. Nu krijg ik volop mijn kans en geniet ik van iedere wedstrijd. Het is heerlijk voor mijzelf en mijn familie om hier nu langer te blijven. Het verlengen van mijn contract is het uitspreken van wederzijds vertrouwen tussen mezelf en de club en dat voelt goed.”