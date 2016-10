Misidjan aan de aftrap tegen Arsenal

LONDEN - Virgil Misidjan staat woensdag aan de aftrap in het Emirates Stadium, waar zijn club PFK Ludogorets voor de Champions League speelt tegen Arsenal.

Door ANP - 19-10-2016, 20:47 (Update 19-10-2016, 20:47)

De 23-jarige aanvaller, die bijna twee seizoenen voor Willem II speelde, staat met Ludogorets met één punt onderaan in de poule met Arsenal, Paris Saint-Germain en FC Basel. Bij de Bulgaarse landskampioen mag ook Jody Lukoki nog hopen op speeltijd. De rechtsbuiten begint op de bank.

Misidjan is de enige Nederlander die woensdag een basisplaats heeft in de Champions League, naast zeven PSV'ers en Arjen Robben in de Allianz Arena, waar Bayern München aantreedt tegen de kampioen van Nederland.

Hoewel de kans klein is, moeten reservekeepers Dorus de Vries (met Celtic thuis tegen Borussia Mönchengladbach) en Jasper Cillessen (met Barcelona thuis tegen Manchester City) ook nog rekening houden met een invalbeurt.

Nadir Çifçi (Celtic) en Jean-Paul Boëtius (FC Basel, uit bij Paris Saint-Germain) zijn bij hun club buiten de wedstrijdselectie gevallen.