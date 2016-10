PSV kan niet stunten bij Bayern

MÜNCHEN - PSV heeft woensdag in Duitsland een kansloze nederlaag bij Bayern München (1-4) geleden in de Champions League. Slechts bij vlagen was de ploeg uit Eindhoven in staat het veelal superieure Bayern tegenstand te bieden. PSV lijkt na het verlies kansloos om in de Champions League te kunnen overwinteren. Verder bekeren in de Europa League is nog wel goed mogelijk.

Door ANP - 19-10-2016, 22:39 (Update 19-10-2016, 22:47)

Arjen Robben was belangrijk voor de Duitsers. Hij maakte niet alleen het vierde doelpunt, maar was ook betrokken bij de eerste (Thomas Müller) en de derde treffer (Robert Lewandowski). Ook Joshua Kimmich tekende voor een doelpunt. Voor PSV scoorde Luciano Narsingh met een fraaie goal.

In het prille begin heerste Bayern op alle fronten. Nadat in de openingsminuten Müller, Robben (zijnet) en David Alaba al dicht bij een doelpunt waren geweest, brak Müller binnen een kwartier de score open na een hoekschop van Robben, waarbij de defensie van PSV stond te slapen. Nog geen 5 minuten later kopte Kimmich de 2-0 binnen. Doelman Jeroen Zoet voorkwam daarna, met reddingen op acties van Lewandowski en Robben, dat Bayern nog verder uitliep.

Spanning

Pas toen Bayern na dik een half uur wat gas terugnam, kwam PSV enigszins in de wedstrijd. Dat leverde kort voor rust de verrassende aansluitingstreffer op. Eerst werd een doelpunt van Gáston Pereiro wegens buitenspel afgekeurd, maar daarna was het Narsingh, die na een snelle counter tegen alle verhouding in, de spanning in het duel weer terugbracht.

Meteen na de rust verzuimde Lewandowski Bayern op 3-1 te zetten. Aan de andere kant kreeg Luuk de Jong een kopkans op aangeven van Jetro Willems. Ook Pereiro had uitzicht op de gelijkmaker, maar doelman Manuel Neuer redde.

Na een kwartier, op een moment dat PSV steeds meer vat op het Duitse spel kreeg, sloeg Bayern toe. Robben stond net als bij de eerste goal aan de basis van het doelpunt. Weliswaar stopte Zoet zijn schot, maar in de rebound kon Lewandowski van dichtbij inkoppen. Bayern München kreeg daarna nog kansen de voorsprong verder uit te bouwen, maar was te slordig in de afwerking. Pas 5 minuten voor tijd maakte Robben het vierde doelpunt.