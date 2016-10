Messi scoort driemaal voor Barca tegen City

BARCELONA - Met dank aan Lionel Messi heeft Barcelona woensdag ook de derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. De Argentijnse vedette scoorde driemaal tegen Manchester City (4-0).

Door ANP - 19-10-2016, 22:48 (Update 19-10-2016, 22:55)

Halverwege de groepsfase leidt Barcelona met negen punten. City volgt met vier punten. Borussia Mönchengladbach, dat won bij Celtic (2-0), heeft drie punten. Lars Stindl en Andre Hahn scoorden tegen de Schotten, die pas een punt hebben.

Barcelona had het lang lastig tegen City. Trainer Pep Guardiola besloot zijn oude club met durf te bestrijden. City probeerde Barcelona regelmatig brutaal op eigen helft vast te zetten, maar kwam na zeventien minuten wel op achterstand. Messi kreeg de bal na een goede actie van Andrés Iniesta zo maar voor zijn voeten. Hij omspeelde doelman Claudio Bravo en schoot beheerst raak.

Barcelona kwam na de openingstreffer in de problemen toen, nadat eerder eerst al Jordi Alba was uitgevallen, ook Gerard Piqué geblesseerd afhaakte. City verscheen steeds vaker in de buurt van het doel van de thuisploeg. Doelman Marc-André ter Stegen, die weer de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen, voorkwam met een fraaie reflex dat İlkay Gündogan scoorde. Hij had geluk dat John Stones rakelings naast kopte.

Barcelona had geluk dat doelman Bravo zijn oude club letterlijk de helpende hand toestak. De keeper van City, vorig seizoen nog actief voor Barcelona, schoof de bal zo maar in de voeten van Luis Suárez. Hij maakte vervolgens hands buiten zijn eigen strafschopgebied en moest met een rode kaart vertrekken. Messi profiteerde met twee doelpunten van de overtalsituatie. Jérémy Mathieu, verdediger van Barcelona, was nog zo onnozel om bij een voorsprong van 3-0 tot twee keer toe een gele kaart te pakken. Neymar miste in de slotfase nog een strafschop, na een overtreding op Messi. De Braziliaan bepaalde even later alsnog de eindstand.