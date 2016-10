FC Barcelona paar weken zonder Alba en Piqué

BARCELONA - FC Barcelona kan in de komende wedstrijden geen beroep doen op de verdedigers Jordi Alba en Gerard Piqué. Ze raakten woensdagavond beiden al in de eerste helft geblesseerd in het duel met Manchester City voor de Champions League. Alba heeft een verrekking in de hamstring van zijn linkerbeen en moet twee weken revalideren. Piqué werd geraakt aan zijn enkelbanden en staat drie weken aan de zijlijn, maakte de Spaanse topclub donderdag bekend.

Door ANP - 20-10-2016, 13:46 (Update 20-10-2016, 13:46)

Ondanks het voortijdige verlies van de beide verdedigers werd de ontmoeting met de Engelse topclub in Camp Nou ruim gewonnen (4-0).

Barcelona speelt de komende weken competitiewedstrijden tegen Valencia, Granada en Sevilla. Op 1 november staat de uitwedstrijd tegen Manchester City gepland.