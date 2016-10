Ajax geeft Bosz stof tot nadenken

ANP Ajax geeft Bosz stof tot nadenken

VIGO - De spelers van Ajax hebben hun trainer Peter Bosz in de aanloop naar de klassieker zondag tegen Feyenoord in De Kuip stof tot nadenken gegeven. De Amsterdamse club liet donderdagavond in de uitwedstrijd voor de Europa League tegen Celta de Vigo twee keer een voorsprong glippen: 2-2. Voor de manschappen van Bosz was het de eerste misstap na een serie van negen overwinningen in alle competities. Met zeven punten in poule G van de Europa League staat Ajax er niettemin nog altijd prima voor. Met vijf punten is Celta de Vigo ook nog ongeslagen.

Door ANP - 20-10-2016, 21:03 (Update 20-10-2016, 21:03)

Zoals hij vooraf al had aangekondigd, stuurde Bosz in Vigo een vrijwel ongewijzigd basisteam het veld in. Alleen de geblesseerde middenvelder Lasse Schöne moest hij vervangen. Zijn keuze voor Nemanja Gudelj als basisspeler kwam voor menigeen als een verrassing daar waar de meeste waarnemers op Jairo Riedewald hadden gerekend.

Ajax had het duel vanaf de beginfase goed onder controle. De ploeg van Bosz hanteerde een straf tempo en wist daardoor Celta de Vigo, waarbij nogal wat basiskrachten rust hadden gekregen, onder druk te houden. De eerste kans was niettemin voor de thuisploeg. De gevreesde aanvaller John Guidetti, die ooit als Feyenoorder drie keer in één wedstrijd tegen Ajax scoorde, schoot naast.

Aanwinst

Uit een ragfijne counter kwam Ajax halverwege de eerste helft op voorsprong. Kasper Dolberg speelde zichzelf subtiel vrij en bediende daarna de diepgaande Hakim Ziyech op maat. De aanwinst van de Amsterdamse ploeg wist vanaf links de verre hoek te vinden (0-1).

Ajax verzuimde na de fraaie treffer door te drukken. De achterhoede bleek bovendien niet erg hecht en stabiel. Vooral centraal gaven Davinson Sánchez en Nick Viergever nogal wat ruimte weg. In de 29e minuut profiteerde Andreu Fontàs met een curieuze hakbal van het gebrek aan dekking in het Amsterdamse hart van de defensie.

Na de rust leek Ajax op een gelijkspel aan te sturen. Amin Younes knalde echter in de 71e minuut verrassend raak (1-2). Kort daarna mocht hij met Ziyech naar de kant. Met een al even fraaie uithaal bepaalde Fabián Orellana in de 82e minuut de eindstand op 2-2.