Inter geeft De Boer lucht

ANP Inter geeft De Boer lucht

MILAAN - Trainer Frank de Boer heeft donderdagavond met Inter in de Europa League een hoognodige zege behaald. De Italiaanse ploeg versloeg op eigen veld Southampton met 1-0. Antonio Candreva bracht in de 67e minuut met een hard schot het doelpunt op zijn naam. Tien minuten later moest ploeggenoot Marcelo Brozovic na zijn tweede gele kaart van het veld. Met tien man wist Inter stand te houden, al kwam de thuisclub een paar keer heel goed weg.

Door ANP - 20-10-2016, 21:20 (Update 20-10-2016, 21:20)

Bij de Engelse ploeg, die in de eerste helft al enkele grote kansen miste, speelde international Virgil van Dijk de gehele wedstrijd. Jordy Clasie bleef op de bank.

In de andere groepswedstrijd won Sparta Praag met 1-0 bij Hapoel Beer Sheva. Matej Pulkrab maakte het doelpunt. De Tjechische ploeg gaat in groep K met zes punten aan de leiding, gevolgd door Southampton en Hapoel Beer Sheva (beide vier punten). Met het eerste succes belandde Inter op drie punten. De ploeg van De Boer staat in de Serie A op de teleurstellende elfde plek.