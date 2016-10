Feyenoord zet forse stap richting overwinteren

ROTTERDAM - Feyenoord heeft met een 1-0-overwinning op Zorja Loegansk een forse stap gezet richting overwinteren in de Europa League. Spits Nicolai Jörgensen maakte dik 10 minuten na de rust het beslissende doelpunt.

Door ANP - 20-10-2016, 23:03 (Update 20-10-2016, 23:13)

Trainer Giovanni van Bronckhorst stuurde vrijwel zijn sterkste formatie het veld op. Alleen aanvoerder Dirk Kuijt kreeg met het oog op de competitiekraker zondag tegen Ajax rust. Hij begon op de reservebank. Renato Tapia was zijn vervanger.

Feyenoord opende fris, met prima verzorgd aanvallend voetbal. Vanaf het middenveld werden de aanvallers doorlopend goed aangespeeld. Dat leverde in het eerste kwartier een paar kansen op. Doelman Oleksi Sjevtsjenko reageerde attent op de kopballen van Jörgensen en Bilal Basacikoglu.

Speltempo

Ook na die vlotte start bleef Feyenoord gretig, hoewel het speltempo wel flink zakte. Grote kansen bleven in de eerste helft echter uit. Slechts Rick Karsdorp, weer vaak opkomend langs de rechterkant, was nog een keer gevaarlijk. Zorja Loegansk stelde er niet al te veel tegenover. Slechts bij een enkele uitbraak kwam de defensie van Feyenoord soms enigszins in de problemen.

Ook na de rust lag het tempo aan Rotterdamse kant aanvankelijk aan de lage kant. Ook de precisie ontbrak bij de aanvalsacties. Desondanks kwam Feyenoord verdiend op voorsprong. Basacikoglu ontfutselde aanvoerder Mikita Kamenjoeka de bal en bediende Jörgensen op maat. De spits aarzelde geen moment en schoot de 1-0 binnen.

Hoewel Feyenoord na dat doelpunt de wedstrijd veelal controleerde, liet de ploeg zich bij vlagen toch onnodig achteruit drukken door de Oekraïners. Tot echt gevaarlijke momenten leidde dat nauwelijks. De Rotterdammers haalden ongeschonden het eindsignaal en kunnen zich nu opmaken voor de topper tegen Ajax.