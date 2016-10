AS Roma niet langs Austria Wien

ROME - AS Roma is donderdag in het derde groepsduel in de Europa League niet verder gekomen dan een 3-3-gelijkspel tegen Austria Wien. De Romeinen, waar Kevin Strootman de hele wedstrijd op de bank bleef, leken het duel na zeventig minuten met een 3-1-voorsprong in handen te hebben maar de Oostenrijkers kwamen nog op gelijke hoogte dankzij doelpunten van invaller Diminik Prokop en Olarenwaju Kayode. Daardoor kwamen beide ploeg op vijf punten, nog wel goed voor de leiding in groep E.

Door ANP - 20-10-2016, 23:20 (Update 20-10-2016, 23:20)

Stephan El Shaarawy had Roma bij rust een 2-1-voorsprong bezorgd, nadat Austria via Raphael Holzhauser brutaal de leiding had genomen. In de 69e minuut leek Alessandro Florenzi het duel in het slot te gooien met de derde Romeinse treffer (3-1) maar de thuisploeg hield die marge niet vast.