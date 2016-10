Van den Brom baalt van onnodig verlies

ANP Van den Brom baalt van onnodig verlies

ALKMAAR - Alleen winnen telde donderdag voor AZ tegen Maccabi Tel Aviv in de groepsfase van de Europa League. Daarom bleef trainer John van den Brom zijn team naar voren sturen na de gelijkmaker van Robert Mühren in de 72e minuut. ,,We zijn door blijven gaan voor de overwinning'', keek de AZ-coach bij FOX Sports terug op de slotfase, waarin de thuisploeg alsnog met 2-1 onderuit ging. ,,Helaas vergeten we achterin de dingen te doen die we moeten doen. Dit was een alles-of-niets wedstrijd. De afloop is bijzonder teleurstellend.''

Door ANP - 20-10-2016, 23:56 (Update 20-10-2016, 23:56)