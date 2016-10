Carrasco blijft langer bij Atlético

MADRID - De Belgische international Yannick Carrasco heeft zijn contract bij Atlético Madrid verlengd tot 2022. De 23-jarige aanvaller kwam vorig jaar over van AS Monaco en tekende aanvankelijk tot 2020. In zijn eerste seizoen bereikte hij meteen, onder meer ten koste van PSV in de achtste finale, de eindstrijd van de Champions League. Daarin maakte hij het enige doelpunt van Atlético tegen stadgenoot Real Madrid, dat uiteindelijk won na strafschoppen.

Door ANP - 21-10-2016, 12:43 (Update 21-10-2016, 12:43)

Ook dit seizoen maakt Carrasco naam in de Champions League. In de poule met PSV scoorde hij al beslissende treffers tegen Bayern München en FK Rostov.

,,Hij is uitgegroeid tot een van de pijlers van het eerste team, met snelheid, een goede dribbel en een hard schot'', licht Atlético toe op de clubwebsite. ,,Een heel jonge speler met een enorme persoonlijkheid, die in staat is de kar te trekken als het nodig is'', zegt technisch directeur José Luis Caminero.