ANP Ribéry mogelijk weer fit voor PSV

MÜNCHEN - De kans is aanwezig dat Franck Ribéry begin november toch in het Philips Stadion is te bewonderen. De Franse middenvelder van Bayern München, die vorige week een spierblessure opliep op de training, begint volgende week met een individuele training om te kijken in hoeverre hij hersteld is.

Door ANP - 21-10-2016, 16:36 (Update 21-10-2016, 16:36)

Ribéry was na een reeks blessures bezig aan een sterk seizoen. De ploeggenoot van Arjen Robben scoorde zelf twee keer en leverde al vijf keer de assist voor een ploeggenoot, totdat hij tegen de nieuwe kwetsuur aan liep. De Duitse topclub verwachtte een week geleden Ribéry twee tot drie weken te moeten missen, waardoor hij voor de uitwedstrijd tegen PSV net wel of net niet speelklaar zou zijn.

Bayern-coach Carlo Ancelotti kan voor de Bundesliga-wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach zaterdag, afgezien van de Fransman, over iedereen beschikken. De Zuid-Duitsers zijn dit seizoen op jacht naar de vijfde landstitel en zijn koploper, met twee punten voorsprong op 1. FC Köln.