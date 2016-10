EPFL op ramkoers over Champions League

ANP EPFL op ramkoers over Champions League

ZÜRICH - De Europese competities, verenigd in de EPFL, liggen op ramkoers met de Europese voetbalbond UEFA in hun conflict over de veranderde opzet van de Champions League. Ze hebben aangekondigd de afspraak op te zeggen dat er geen nationale wedstrijden worden gespeeld op dagen dat er Europees voetbal wordt gespeeld.

Door ANP - 21-10-2016, 17:52 (Update 21-10-2016, 17:52)

Lars-Christer Olsson, de voorzitter van de EPFL, liet vrijdag in een verklaring weten ,,geen andere mogelijkheid te zien dan deze onderlinge afspraak op te zeggen'' als reactie op de veranderingen die de UEFA in augustus heeft doorgevoerd. Deze afspraak loopt nu af in maart volgend jaar.

UEFA veranderde de selectie voor de Champions League voor seizoen 2018-2019 ten faveure van de vier Europese topcompetities, die van Spanje, Engeland, Duitsland en Italië. Uit deze vier competities zijn dan automatisch vier clubs toegelaten tot de groepsfase.