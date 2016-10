Voetbreuk houdt De Vrij weer aan de kant

ROME - Verdediger Stefan de Vrij is bij Lazio voorlopig weer uit de roulatie. De 24-jarige international, die onlangs in de selectie van bij Oranje terugkeerde na een langdurige knieblessure, heeft tijdens de training een breukje in zijn rechtervoet opgelopen. Dat gebeurde volgens zijn Italiaanse club donderdag bij een botsing.

Door ANP - 21-10-2016, 19:21 (Update 21-10-2016, 19:21)

De medische staf hoopte nog dat het bij de oud-Feyenoorder slechts om een flinke kneuzing zou gaan. Nader onderzoek wees vrijdag toch een fractuur in een middenvoetsbeentje uit.

Hoe lang het herstel van De Vrij gaat duren, maakte Lazio niet bekend. De komende week zal daarover meer duidelijkheid komen na aanvullende tests. De kans dat hij alweer helemaal fit is voor de interlands van Oranje tegen België (9 november, vriendschappelijk) en Luxemburg (13 november, WK-kwalificatie) lijkt zeer gering.