PEC Zwolle pakt kostbare punten bij Excelsior

ROTTERDAM - Excelsior is bezig aan een vrije val op de ranglijst. Tegen PEC Zwolle verloren de Kralingers in een erg matig duel voor de vierde maal op rij: 0-2. De Zwolse ploeg krabbelt na een zwakke seizoenstart wat overeind. Het gat met Excelsior is nog slechts één punt.

Door ANP - 21-10-2016, 21:57 (Update 21-10-2016, 22:04)

Ron Jans posteerde ditmaal Queensy Menig in de punt van de aanval. De aanvaller beloonde dat met het openingsdoelpunt. Van de trainer was het een noodgedwongen ingreep. De spitsen Nicolai Brock-Madsen (bovenbeen) en Stef Nijland (hamstring) zijn geblesseerd en de van Feyenoord overgekomen Anass Achahbar heeft nog niet kunnen imponeren. Het tweede Zwolse doelpunt kwam in de slotfase op naam van Django Warmerdam.

In de eerste helft speelden beide ploegen erg voorzichtig. Geen doelpunt tegen krijgen leek belangrijker dan het zelf maken van een treffer. Geheel onbegrijpelijk was dat niet omdat Excelsior de goede competitiestart afgelopen wedstrijden geen vervolg kon geven en PEC als hekkensluiter van de eredivisie aan het duel begon. De eerste serieuze doelpoging viel pas na een half uur te noteren. Jurgen Mattheij, centrale verdediger van Excelsior, kopte in het zijnet. Daarna kreeg PEC op slag van rust via Menig ook een mogelijkheid.

Dezelfde Menig was kort na de pauze wel succesvol. Hij rondde een snelle counter doeltreffend af. Excelsior ging daarna nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. Spits Mike van Duinen miste precisie in de afronding, waardoor PEC Zwolle de kostbare drie punten uiteindelijk over de streep kon trekken. Warmerdam gaf vlak voor tijd de Zwolse zege extra cachet door het tweede doelpunt te maken.