Frankfurt drukt HSV verder in de problemen

ANP Frankfurt drukt HSV verder in de problemen

HAMBURG - Ook in de achtste speelronde in de Bundesliga is Hamburger SV er niet in geslaagd een overwinning te behalen. Thuis in het Volksparkstadion ging de traditieclub uit Duitsland vrijdag hard onderuit tegen Eintracht Frankfurt: 0-3. HSV blijft daardoor op de voorlaatste plek staan met twee punten. Alleen Ingolstadt doet het slechter. Dat haalde pas één punt.

Door ANP - 21-10-2016, 22:37 (Update 21-10-2016, 22:37)

HSV-verdediger Lewis Holtby leidde vrijdag de zesde nederlaag van de club in. Met een uitgestoken been passeerde hij zijn eigen doelman René Adler. Toen in de tweede helft Dennis Diekmeier na een tackle zijn tweede geel zag en mocht vertrekken, wist HSV-coach Markus Gisdol dat het heel lastig ging worden. De twee Zwitsers van Eintracht, Shani Tarashaj en Haris Seferovic, brachten op aangeven van de Mexicaan Marco Fabián, de eindstand op 0-3.

Frankfurt klom door de zege naar de vierde plek.