Lippi bondscoach van China

ANP Lippi bondscoach van China

PEKING - De Italiaan Marcello Lippi is de nieuwe bondscoach van China. Dat maakte de Chinese voetbalbond zaterdag bekend. Lippi (68) veroverde in 2006 de titel met zijn land bij het WK in Duitsland. De afgelopen jaren werkte hij al in China; als succesvol coach van Guangzhou Evergrande, waarmee hij drie keer landskampioen werd en in 2013 de Aziatische Champions League won. In 2014 beëindigde hij zijn trainersloopbaan om nog enkele maanden als technisch directeur bij Guangzhou actief te zijn.

Door ANP - 22-10-2016, 12:58 (Update 22-10-2016, 14:22)

Nu keert Lippi terug naar China en volgt hij Gao Hongbo op, die ontslag nam na een 2-0-nederlaag tegen Oezbekistan eerder deze maand in de WK-kwalificatie. China heeft nog een kleine kans zich te kwalificeren voor het WK van 2018 in Rusland.

Lippi is al de derde bondscoach dit jaar nadat de Chinese voetbalbond in januari ook al de Fransman Alain Perrin ontsloeg. Hoewel de Chinese president Xi Jinping van zijn land een voetbalgrootmacht wil maken, blijven de prestaties van de nationale ploeg voorlopig achter. Na de nederlaag tegen Oezbekistan staat China met één punt uit vier duels onderaan in groep A van de Aziatische kwalificatiezone. Iran en Oezbekistan bezetten de eerste twee plaatsen, die rechtstreekse plaatsing voor het WK betekenen. Voor de nummer drie is er nog een kans via een play-off. Lippi's eerste wedstrijd als bondscoach is op 15 november tegen Qatar. Zijn grootste uitdaging ligt in het vinden van trefzekere aanvallers. China scoorde in de vier kwalificatieduels slechts twee keer. Van de dertien productiefste spelers uit de Chinese competitie bezit alleen Shanghai SIPG's Wu Lei het juiste paspoort om door Lippi geselecteerd te worden.