ANP Liverpool verslaat West Bromwich Albion

LIVERPOOL - Liverpool heeft zaterdag de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion gewonnen (2-1). De club profiteerde van het puntenverlies van Arsenal en Tottenham Hotspur.

Door ANP - 22-10-2016, 22:17 (Update 22-10-2016, 22:17)

Liverpool kwam in punten gelijk met Arsenal, dat zich na het teleurstellende gelijkspel tegen Middlesbrough (0-0) voor minimaal een dag koploper mag noemen. Tottenham heeft na het doelpuntloze gelijke spel tegen Bournemouth een punt minder dan Liverpool en Arsenal. Manchester City kan zondag weer de macht grijpen in de Premier League als voor eigen publiek Southampton wordt verslagen.

Liverpool dankte de zege aan doelpunten van Sadio Mané en Philippe Coutinho. Gareth McAuley zorgde nog even voor spanning in de slotfase. Georginio Wijnaldum maakte zijn rentree als invaller bij Liverpool. De middenvelder is hersteld van een hamstringblessure die hij tijdens het duel van Oranje met Frankrijk opliep.