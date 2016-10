Cocu opgelucht na benauwde zege

EINDHOVEN - Trainer Phillip Cocu was zaterdag vooral blij met het resultaat van PSV tegen Sparta (1-0). ,,Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen'', zei hij ,,Hier kunnen we mee verder. Dit moet vertrouwen geven. We hebben zoals gebruikelijk veel kansen gecreëerd en weinig weg gegeven. En die twee of drie kansen die Sparta kreeg, gingen er nu eens niet in. Dat is ook wel eens lekker.''

Door ANP - 22-10-2016, 22:31 (Update 22-10-2016, 22:31)

,,We hadden deze zege nodig'', doelde Cocu op een serie van drie thuisduels in de eredivisie zonder zege. ,,We begonnen heel slecht. We waren gespannen en speelden niet vrijuit. Alleen door te winnen krijg je weer vertrouwen. Het belangrijkste is dat we zelf hebben gewonnen. Zondag spelen Feyenoord en Ajax tegen elkaar. Dat mag van mij gelijk worden, want dan verliezen beide ploegen punten.''