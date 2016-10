Petrovic baalt dat ADO zege laat glippen

KERKRADE - ADO Den Haag-trainer Zeljko Petrovic kon zaterdagavond nauwelijks geloven dat zijn ploeg niet met drie punten vertrok uit Kerkrade. De coach van de Hagenaars zag zijn ploeg in de slotfase van het uitduel met Roda JC een voorsprong van 0-1 verspelen toen Mitchel Paulissen de thuisploeg met een vrije trap op gelijke hoogte bracht.

Door ANP - 22-10-2016, 22:36 (Update 22-10-2016, 22:36)

,,Onvoorstelbaar dat we hier niet winnen'', mopperde Petrovic tegen FOX Sports. ,,In de eerste helft hebben we al twee honderd procent kansen. In de tweede helft zeker ook drie of vier. Dit is zo jammer.''