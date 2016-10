Willem II buigt in blessuretijd voor Utrecht

ANP Willem II buigt in blessuretijd voor Utrecht

TILBURG - Sébastien Haller was zaterdagavond weer eens goud waar voor FC Utrecht. In blessuretijd maakte de Fransman het beslissende doelpunt tegen Willem II, dat een uur lang met 10 man speelde na een rode kaart van spits Fran Sol.

Door ANP - 22-10-2016, 22:44 (Update 22-10-2016, 22:49)

Scheidsrechter Reinold Wiedemeijer eiste in het eerste kwartier van het levendig begonnen duel de meeste aandacht op. Eerst gaf hij FC Utrecht al dan niet terecht geen strafschop na een overtreding van Freek Heerkens op Yassin Ayoub. Daarna deed hij een stevige ingreep van Rico Strieder op Anouar Kali af met geel, waar rood zeker niet misplaatst zou zijn geweest.

Wiedemeijer greep na een half uur wel resoluut in. Sol, de Spaanse spits van Willem II, moest met rood van het veld op nadat hij natrapte richting Nacer Barazite. Opvallend genoeg waren de Tilburgers ondanks de numerieke minderheid in het slot van de eerste helft gevaarlijker dan FC Utrecht. Doelpunten leverde dat niet op, want net als bij de aanvalsacties van FC Utrecht, ontbrak precisie in de afwerking.

Na de rust was FC Utrecht met een mannetje meer sterker. Echt gevaarlijk waren de in een te laag tempo uitgevoerde aanvallen aanvankelijk niet. Spits Sébastien Haller zat in de tang bij de centrale verdedigers van Willem II en Richairo Zivkovic had zijn avond niet. Pas in de slotfase kreeg de Utrechtse ploeg wat kansen, maar doelman Kostas Lamprou liet zich niet verschalken. Totdat Haller in blessuretijd toesloeg. Hij bezorgde FC Utrecht de eerste uitzege van dit seizoen.