ANP Kostbare zege FC Groningen op AZ

GRONINGEN - FC Groningen heeft door de 2-0-overwinning zondag op AZ een reuzensprong gemaakt op de ranglijst van de eredivisie. De ploeg van trainer Ernest Faber begon als hekkensluiter aan het duel, maar ontsteeg door de winst de degradatiezone. Bryan Linssen en Tom van Weert maakten de doelpunten.

Door ANP - 23-10-2016, 16:31 (Update 23-10-2016, 16:44)

AZ begon nog wel goed aan het duel. Stijn Wuytens en Guus Til kregen in de openingsfase kansen. Na het moeizame begin groeide FC Groningen met opportunistisch voetbal in de wedstrijd. Na dik een kwartier kwamen de Groningers op voorsprong. Hans Hateboer brak door op rechts en leverde een prima voorzet af. Via doelman Sergio Rochet maakte Linssen het openingsdoelpunt.

FC Groningen had daarna het beste van het spel tegen het, na de Europese inspanningen, wat vermoeid ogende AZ. In blessuretijd verdubbelde de thuisclub de marge. Spits Van Weert rondde een uitstekende voorzet van Linssen doeltreffend af: 2-0.

Na de rust speelde FC Groningen met die voorsprong gecontroleerd voetbal. AZ drong wel aan, maar kreeg weinig kansen, alhoewel Derrick Luckassen dicht bij de aansluitingstreffer was. Hij strandde op doelman Sergio Padt. In de slotfase bracht AZ-trainer John van den Brom de spitsen Wout Weghorst en Robert Mühren in. Zonder succes, want de defensie van FC Groningen bleef zonder al te veel moeite overeind.