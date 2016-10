Club Brugge wint topper van Anderlecht

ANP Club Brugge wint topper van Anderlecht

BRUGGE - Club Brugge heeft Anderlecht de tweede nederlaag van het seizoen bezorgd. De landskampioen uit Brugge was in het eigen Jan Breydelstadion met 2-1 te sterk en verhinderde daarmee dat Anderlecht de koppositie in België weer overnam van Zulte Waregem.

Door ANP - 23-10-2016, 16:43 (Update 23-10-2016, 16:43)

Club Brugge begon goed aan de topper in de Belgische Jupiler Pro League. Het team van coach Michel Preud'homme, met de Nederlanders Ruud Vormer, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil in de basis, stond al na negen minuten op voorsprong door een kopbal van Hans Vanaken. Vormer zorgde na de rust voor de comfortabele 2-0-voorsprong. Nadat Wesley Moreas wegens een slaande beweging van het veld was gestuurd bij de thuisploeg, deed Anderlecht, waar Bram Nuytinck in de slotfase werd gewisseld, nog wat terug via Lukasz Teodorczyk.

Anderlecht blijft door de nederlaag tweede op twee punten van Zulte dat zaterdag Lokeren met 2-0 versloeg. Club staat in de subtop op vier punten van de koploper.