ANP Manchester City pakt koppositie terug

MANCHESTER - Manchester City heeft de koppositie in de Premier League terug, maar heeft verzuimd verder afstand te nemen van Arsenal en Liverpool. De ploeg van trainer Pep Guardiola, die afgelopen woensdag nog een pak slaag kreeg van FC Barcelona in de Champions League (4-0), kwam zondag in het eigen Etihad-stadion niet verder dan 1-1 tegen Southampton.

Door ANP - 23-10-2016, 17:01 (Update 23-10-2016, 17:01)

De thuisploeg keek lang tegen een achterstand aan, nadat Nathan Redmond de bezoekers al in de 27e minuut op voorsprong had gezet. Guardiola bracht na rust Kelechi Iheanacho voor Kevin De Bruyne en dat bleek een belangrijke ingreep. De 20-jarige Nigeriaan tikte tien minuten in de tweede helft de gelijkmaker binnen op een voorzet van Leroy Sané.

City is door het puntje weer koploper, maar heeft evenveel punten als Arsenal en Liverpool. Tottenham heeft een punt minder.