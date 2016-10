Kuijt: Feyenoord doet zichzelf tekort

ROTTERDAM - Aanvoerder Dirk Kuijt van Feyenoord kon ondanks zijn late gelijkmaker in de klassieker tegen Ajax (1-1) toch geen vrede hebben met de evenwichtige uitslag. ''Nee, ik voel geen blijdschap'', liet de routinier bij FOX Sports weten. ''We hebben in de eerste helft verzuimd om één of meerdere doelpunten te maken. We kregen wel vier of vijf grote kansen. Dat is meer dan anders in zo'n topper. Dan moet je de scherpte hebben om tot scoren te komen. Helaas bleef een treffer voor ons uit.''

In de 55e minuut kwam Ajax verrassend op voorsprong via een fraaie goal van Kasper Dolberg. ''Dat was een behoorlijke klap'', gaf Kuijt toe. ''Op karakter hebben we teruggevochten. We hebben goed gebruikgemaakt van de emoties bij ons publiek. Onze fans verdienden ook een zege op Ajax. We hebben onszelf echter in deze wedstrijd tekort gedaan.''

Op inzet en kracht kopte Kuijt in de 85e minuut Feyenoord alsnog naast Ajax. ''Het was een geweldige voorzet van Eljero Elia. Ik was iets te laat, maar kon toch nog mijn hoofd tegen de bal zetten. Een heerlijk gevoel.''