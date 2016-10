Dolberg slaagt wel voor Ajax in De Kuip

ROTTERDAM - Als een van de weinige spelers van Ajax mocht Kasper Dolberg zondag terugkijken op een goed optreden tegen Feyenoord. Het had er lang van weg dat de Deense tiener zijn ploeg een gestolen zege ging bezorgen. ''Maar helaas maken zij in de slotfase gelijk'', doelde hij op de rake kopbal van Dirk Kuijt in de 85e minuut.

Door ANP - 23-10-2016, 17:52 (Update 23-10-2016, 17:52)

Voor rust voetbalde Dolberg nog een beetje zoals vorig seizoen in Rotterdam, toen hij met de A1 van Ajax van het hoogste jeugdelftal van Feyenoord won. De spits dacht zijn belager Jan-Arie van der Heijden wel op halve kracht af te kunnen troeven. Dat bleek een grote misvatting, want de Deen kwam geen enkele keer in scoringspositie.

In de 55e minuut liet Dolberg zien waarom ze in Amsterdam zo zuinig op hem zijn. Hij anticipeerde goed op een passje van Hakim Ziyech, dolde Van der Heijden en liet doelman Brad Jones kansloos met een stiftbal.